Sinner resiste e spegne l'ardore di Fonseca | Jannik con carattere ai quarti di Indian Wells

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale di Indian Wells dopo aver battuto Joao Fonseca in due set molto combattuti, conquistati entrambi ai tie-break. La partita si è conclusa con la vittoria dell’azzurro, che ha mostrato carattere e determinazione nel superare l’avversario in un match intenso e equilibrato. Ora Sinner si prepara per il prossimo turno del torneo.

