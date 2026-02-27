Durante una partita, un giocatore ha perso la vita, scatenando una richiesta di risarcimento da parte della famiglia. La madre del giovane sostiene che, se fosse stata fatta una diagnosi tempestiva, la tragedia si sarebbe potuta evitare. La vicenda apre un dibattito sulla gestione delle emergenze sanitarie sportive e sulla responsabilità degli enti coinvolti. La questione continuerà a essere al centro di approfondimenti e verifiche.

La madre di Milan ne è convinta: "Mio figlio poteva essere salvato se gli avessero diagnosticato in tempo la patologia cardiaca di cui soffriva". La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo sulla tragedia di Milan Vujkovic, il bagnino di salvataggio di 34 anni – di origine croata, ma viveva da molti anni qui con la madre Nada – deceduto per arresto cardiaco il 6 novembre 2024 mentre guardava in tv la partita di Champions league tra Milan e Real Madrid insieme ad alcuni amici. Una tragedia che ha sconvolto Bellaria, dove Milan viveva e lavorava. E ora gli avvocati Gaia Galeazzi e Davide Grassi, i legali a cui si è affidata Nada, madre del ragazzo, chiederanno un risarcimento danni all’Ausl. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto durante la partita: "Milan poteva salvarsi. Ora chiediamo i danni"

Rogoredo, Mansouri è morto un’ora dopo lo sparo, poteva salvarsi. Ma Cinturrino non chiamò i soccorsi – Le carteIl poliziotto Carmelo Cinturrino, fermato oggi 23 febbraio per l’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri nel bosco della droga di Rogoredo, poteva...

Matteo morto a 29 anni per un malore durante la partita di calcio a 8, riesumato il corpo: «Non poteva giocare». Un indagato per omicidio colposoC’è ancora molto da chiarire sulla morte improvvisa di Matteo Legler, 29 anni, avvenuta il 3 dicembre scorso durante una partita di calcio a 8 sui...

Temi più discussi: Rhode Island, sparatoria durante una partita di hockey: 3 morti. Il video della tragedia; Arresto cardiaco durante una partita di calcio: spettatore finisce a Cattinara; Parolacce davanti alla partita in tv, la moglie pensa siano contro di lei e lo accoltella; Sparatoria a una partita di hockey tra scuole nel Rhode Island, 3 morti.

Scivola durante la partita di padel, morto ad Ancarano il dottor Pasquale Allevi: era stato sindacoANCARANO - È morto pochi minuti fa il dottor Pasquale Allevi. Aveva 66 anni. Stava giocando a padel, quando è scivolato (forse a causa di un malore) e ha battuto la testa contro un palo. Inutili i ... corriereadriatico.it

Morto alla partita di calcio, salma esumata. Matteo soffriva di una patologia cardiaca, era in campo senza certificato medicoGrosseto, 30 dicembre 2025 – C’è ancora da fare chiarezza sulla morte improvvisa di Matteo Legler, 29 anni, avvenuta il 3 dicembre scorso. La procura di Grosseto infatti ha disposto l’esumazione della ... lanazione.it

Il pappagallo Franky morto nell'incendio in azienda a Filottrano, scortava Michele Scarponi durante gli allenamenti - facebook.com facebook

In Sardegna ennesimo cavallo morto durante la Sartiglia in nome di una "tradizione" che permette lo sfruttamento animale! I cavalli, così come gli altri animali, non possono essere considerati uno strumento per gli spettacoli umani. Su @CagliariToday x.com