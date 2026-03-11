Sinner ha vinto contro Fonseca in due set e si è qualificato per i quarti di finale. Durante il match, ha mostrato solidità e determinazione, ma ha anche avuto un acceso scambio di opinioni con il pubblico. L’avversario brasiliano, che ha affrontato, si preparerà ora per le prossime sfide. La partita si è conclusa con una prestazione convincente di Sinner, che ha confermato il suo stato di forma.

Una vittoria di testa, di esperienza, di forza ma l’avversario brasiliano, molto presto, sarà uno dei maggiori concorrenti di Sinner e Alcaraz: l’azzurro ha sconfitto Fonseca con un doppio 7-6 in due ore di gioco approdando ai quarti di finale del Masters 1000 americano dove se la vedrà contro l’americano Learner Tien. Un caso più unico che raro, la discussione di Sinner con due spettatori che parlavano durante gli scambi in una fase cruciale del match, al tie-break del primo set. Le parole di Sinner. “Joao è un giocatore incredibile, un talento incredibile", ha dichiarato Jannik intervistato in campo subito dopo la gara e con l’applauso che ha tributato, assieme al pubblico, durante il saluto di Joao. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner è granitico: batte Fonseca in due set, va ai quarti e litiga con il pubblico

Articoli correlati

Sinner batte Fonseca a Indian Wells salvando tre set point. Ai quarti c’è Tien. Jannik: “Lui e Joao il futuro”Indian Wells, 11 marzo 2026 – Ci vogliono due tie break e il miglior Jannik Sinner per battere il talento brasiliano Joao Fonseca negli ottavi di...

Sinner ai quarti di Indian Wells, Fonseca ko in due setIl numero 2 del mondo supera gli ottavi imponendosi con un duplice 7-6 sul brasiliano INDIAN WELLS (USA) - Missione compiuta per Jannik Sinner.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sinner è granitico batte Fonseca in due...

Jannik Sinner ha litigato con due tifosi a Indian Wells! Cosa è successo e punteggio in quel momentoEpisodio inusuale nel corso del match tra Jannik Sinner ed il brasiliano Joao Fonseca: l'azzurro, infatti, ha avuto un battibecco con due tifosi che ... oasport.it

Fonseca lo sfida, Sinner torna letale: sofferenza e spettacolo a Indian Wells. Poi ammette: Ha un grandissimo talentoMesso alla prova dalla potenza e dall'aggressività del 19enne brasiliano, Sinner ha giocato al meglio i punti decisivi. Il racconto della sfida ... ilfattoquotidiano.it