Sinner ai quarti di Indian Wells Fonseca ko in due set

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale al torneo di Indian Wells, vincendo l’ottavo di finale contro un avversario brasiliano con un punteggio di 7-6, 7-6. La partita si è conclusa con la vittoria del numero 2 del mondo, che si è imposto in due set disputati e equilibrati. Nel frattempo, il brasiliano Fonseca è stato eliminato dopo aver perso entrambi i set.

Il numero 2 del mondo supera gli ottavi imponendosi con un duplice 7-6 sul brasiliano INDIAN WELLS (USA) - Missione compiuta per Jannik Sinner. Il numero 2 del mondo piega in due set Joao Fonseca e accede ai quarti di finale del Bnp Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione, in corso sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 9.415.725 dollari), che soprattutto nel primo parziale fa davvero una gran figura. L'italiano si impone 76(6) 76(4), dopo aver salvato tre set point di fila nel tie-break e resta da solo in testa alla classifica per numero di vittorie nei Masters 1000 tra i giocatori italiani (97, superato Fognini).