Sindrome di Leigh identificata possibile terapia | lo studio

Uno studio internazionale, pubblicato sulla rivista Cell, ha individuato una possibile terapia per la sindrome di Leigh, una grave malattia mitocondriale che colpisce i bambini e che finora non aveva trattamenti efficaci. La ricerca coinvolge ricercatori di diversi paesi e rappresenta un passo avanti nella comprensione di questa condizione. La scoperta apre la strada a nuove possibilità di intervento clinico.

Milano, 11 marzo 2026 – La ricerca medica non si ferma mai. Uno studio internazionale, pubblicato sulla rivista Cell, apre nuove prospettive terapeutiche per la sindrome di Leigh, una grave malattia mitocondriale pediatrica finora priva di trattamenti efficaci. La sindrome di Leigh è una malattia genetica progressiva che colpisce il sistema nervoso centrale e compromette la produzione di energia nelle cellule causando, sin dai primi anni di vita, ritardo dello sviluppo psicomotorio, crisi metaboliche, debolezza muscolare, difficoltà respiratorie e, nei casi piu' severi, un rapido peggioramento clinico con morte dei pazienti nei primi anni di vita.