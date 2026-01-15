Lavori allo stadio Luperi per rinnovare le strutture e abbattere le barriere

Da lanazione.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stadio Miro Luperi di Sarzana si prepara a un intervento di rinnovamento che interesserà le strutture esistenti, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e rendere l’impianto più sostenibile dal punto di vista energetico. L’intervento, previsto a partire da gennaio 2026, mira a creare un ambiente più funzionale e inclusivo, rispettando le esigenze della comunità e promuovendo pratiche di gestione più responsabili.

Sarzana, 15 gennaio 2026 – Rinnovamento strutturale, ma anche maggiore accessibilità e sostenibilità energetica in arrivo per lo stadio Miro Luperi. A più di più di due anni dall’approvazione in linea tecnica del progetto redatto dall’architetto Roberto Capozzi e propedeutico alla riqualificazione del complesso sportivo comunale, notevoli passi in avanti verso la riqualificazione dello stadio cittadino e della tensostruttura Diego Bologna sono stati compiuti negli ultimi giorni. Come noto, il progetto esecutivo del valore complessivo di 1 milione e 100 mila euro – finanziato per 700 mila euro con risorse statali del Fondo Sport e Periferie e per 400 mila euro tramite mutuo con l’Istituto per il credito sportivo – è stato recentemente approvato dal Comune di Sarzana e suddiviso in tre lotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lavori allo stadio luperi per rinnovare le strutture e abbattere le barriere

© Lanazione.it - Lavori allo stadio Luperi per rinnovare le strutture e abbattere le barriere

Leggi anche: Mezzaroma (Ss Lazio): “Con Aisla per abbattere le barriere e tifare allo stadio”

Leggi anche: Nuovi lavori per abbattere le barriere architettoniche. Proseguono quelli lungo i viali Gaspare Finali e Carducci

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Lavori allo stadio Luperi per rinnovare le strutture e abbattere le barriere.

lavori stadio luperi rinnovareLavori allo stadio Luperi per rinnovare le strutture e abbattere le barriere - Sarzana, il progetto esecutivo del valore di oltre 1 milione è stato approvato dal Comune e suddiviso in tre lotti ... lanazione.it

Approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di pista e pedane del Miro Luperi di Sarzana - Il Comune di Sarzana ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del complesso sportivo dello Stadio Miro Luperi, con particolare ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.