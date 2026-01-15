Lavori allo stadio Luperi per rinnovare le strutture e abbattere le barriere.

Lo stadio Miro Luperi di Sarzana si prepara a un intervento di rinnovamento che interesserà le strutture esistenti, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e rendere l’impianto più sostenibile dal punto di vista energetico. L’intervento, previsto a partire da gennaio 2026, mira a creare un ambiente più funzionale e inclusivo, rispettando le esigenze della comunità e promuovendo pratiche di gestione più responsabili.

Sarzana, 15 gennaio 2026 – Rinnovamento strutturale, ma anche maggiore accessibilità e sostenibilità energetica in arrivo per lo stadio Miro Luperi. A più di più di due anni dall’approvazione in linea tecnica del progetto redatto dall’architetto Roberto Capozzi e propedeutico alla riqualificazione del complesso sportivo comunale, notevoli passi in avanti verso la riqualificazione dello stadio cittadino e della tensostruttura Diego Bologna sono stati compiuti negli ultimi giorni. Come noto, il progetto esecutivo del valore complessivo di 1 milione e 100 mila euro – finanziato per 700 mila euro con risorse statali del Fondo Sport e Periferie e per 400 mila euro tramite mutuo con l’Istituto per il credito sportivo – è stato recentemente approvato dal Comune di Sarzana e suddiviso in tre lotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

