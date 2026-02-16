Promette di abbattere le barriere tra ricerca e assistenza

Maria Luisa Scattoni assume il ruolo di direttrice del Cnmr, il Centro nazionale malattie rare, promettendo di ridurre le distanze tra ricerca e cura. La nomina arriva in un momento in cui le strutture italiane cercano di migliorare le diagnosi e le terapie per malattie poco comuni, spesso trascurate. La sua esperienza nel settore si traduce in un impegno concreto per creare un collegamento più diretto tra medici, ricercatori e pazienti.

I l mondo delle malattie rare in Italia apre un nuovo capitolo: Maria Luisa Scattoni sarà la guida del Cnmr, il Centro nazionale malattie rare. La nomina fatta dall’Iss, dall’Istituto Superiore di Sanità, vuole esser un segnale di continuità e, al tempo stesso, di innovazione per migliaia di famiglie che ogni giorno convivono con patologie spesso invisibili agli occhi della società. Non si tratta, infatti, soltanto di sostituire una figura burocratica, ma di introdurre una visione “sistemica” della medicina che traghetti il Centro verso una sanità più moderna, dove la ricerca scientifica non resti chiusa nei laboratori, ma diventi uno strumento concreto per migliorare la vita quotidiana dei pazienti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Promette di abbattere le barriere tra ricerca e assistenza ‘Zia Pace’ in scena per abbattere le barriere Dopo aver aperto le porte di un teatro pieno di emozioni, “Zia Pace” torna in scena per rompere le barriere tra pubblico e spettacolo. Corso di Porta Romana, al via i lavori per abbattere le barriere architettoniche Sono iniziati i lavori in corso di Porta Romana, tra l’incrocio con corso di Porta Romana e via Vaina, finalizzati a rimuovere le barriere architettoniche. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il 28° regime che promette di rivoluzionare le imprese europee - cosa cambia; Morato Group porta l’aerospazio nell’alimentare: consumi ridotti con tecnologia NASA; Calcio, il Venezia consolida la vetta: Cesena sbancata con un poker; Protocollo Anac, Demanio e Ferrovie dello Stato: arriva la svolta digitale nella trasparenza degli appalti. Microsoft promette di migliorare Windows 11 dopo le criticheIl capo di Windows Pavan Davuluri promette di migliorare Windows 11 dopo le critiche su prestazioni, affidabilità e funzioni AI inutili. Il capo di Windows Pavan Davuluri promette di migliorare ... punto-informatico.it Con l'acquisizione ST rafforza la sua presenza nell'automotive, ma gli sviluppi più interessanti sono nel segno dell'IA: in via di sviluppo uno switch ottico che promette di abbattere i consumi dei datacenter x.com Dopo averlo annunciato a dicembre, il governatore del Lazio va nel quartiere oggetto di un maxi-investimento e sulle note di "Lose Yourself" di Eminem promette nuovi alloggi Ater da assegnare - facebook.com facebook