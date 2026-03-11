Sindrome Bartolozzi i guai del Sì spiegati con i 14 secondi della zarina

Il caso Bartolozzi riguarda un episodio in cui la capo di gabinetto del ministro Nordio ha espresso un appoggio al Sì nel referendum costituzionale, sostenendo che così si ridurrebbero le influenze della magistratura. La dichiarazione è stata fatta durante un intervento di circa 14 secondi, che ha sollevato polemiche e attirato l’attenzione sui rapporti tra politica e giustizia.

Il caso Bartolozzi, esploso dopo che la capo di gabinetto del ministro Nordio ha fatto appello a favore del Sì al referendum costituzionale “così ci togliamo di mezzo la magistratura che è plotoni di esecuzione” (sic!), è un concentrato di anomalie. La prima, di ruolo, è che un capo di gabinetto partecipi a un dibattito politico in televisione. La seconda, di contenuto, è che un alto funzionario del ministero della Giustizia parli in termini così sguaiati di una riforma costituzionale. La terza, di metodo, è che quelle parole così aggressive siano arrivate dopo l’annuncio del ministro Nordio: “Abbiamo cercato di abbassare i toni, li abbasseremo e li riporteremo nell’ambito dei contenuti, secondo le sagge indicazioni del Presidente Mattarella”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

