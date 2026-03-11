Il prossimo mercoledì 18 marzo a Roma si conoscerà il risultato ufficiale sulla scelta della Capitale italiana della Cultura 2028. Il sindaco e l’assessore hanno annunciato che la proclamazione avverrà in quella data, mettendo fine alla fase di valutazione delle candidature. La decisione sarà comunicata ufficialmente durante un evento programmato in città.

Si conoscerà il prossimo mercoledì 18 marzo a Roma il verdetto finale sulla Capitale italiana della Cultura 2028. Lo fa sapere il Comune di Ancona, in corsa per l’attribuzione con altre nove contendenti. La comunicazione ufficiale è arrivata ieri mattina dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La proclamazione si svolgerà alle ore 11 nella Sala Spadolini della Presidenza del Consiglio. Per il Comune di Ancona ci saranno il sindaco e vice presidente vicario Anci nazionale Daniele Silvetti, l’assessore alla cultura Marta Paraventi e la dirigente del servizio cultura Viviana Caravaggi. Il titolo di Capitale italiana della Cultura viene assegnato dal Ministero della Cultura dopo un percorso di selezione che coinvolge una giuria di esperti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sindaco e assessore: "La proclamazione sarà mercoledì 18"

