maltempo italia raffiche fino a 100 km h onde fino a 7 metri paura per la burrasca

L’Italia sta affrontando una forte ondata di maltempo, con raffiche di vento che raggiungono i 100 kmh e onde fino a 7 metri. Le aree più colpite sono le regioni meridionali e le isole, dove le condizioni meteo stanno causando preoccupazione e disagi. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

L’Italia si trova attualmente ad affrontare una severa ondata di maltempo che sta colpendo con particolare violenza le regioni meridionali e insulari. Una vasta perturbazione di origine extratropicale sta determinando condizioni atmosferiche estremamente instabili, con un peggioramento che ha iniziato a manifestarsi nella giornata di domenica e che raggiungerà il suo apice tra lunedì 19 e mercoledì 21 gennaio 2026. La situazione appare particolarmente critica per la Sicilia e la Calabria, dove la formazione di una circolazione ciclonica profonda tra la Tunisia e il Canale di Sardegna sta richiamando masse d’aria umida e instabile cariche di energia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Allerta arancione per mareggiate, nuova fase di maltempo: vento fino a 100 km/h, onde di 5 metri

Allerta arancione per mareggiate in Toscana, con vento fino a 100 kmh e onde di 5 metri. Dopo giorni di neve e gelo, la regione si appresta a fronteggiare questa nuova fase di maltempo, che potrà influire sulle condizioni del mare e sulla sicurezza delle aree costiere. È importante seguire gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie.

Raffiche fino a 80 km/h: ecco le zone a rischio per i venti da burrasca

Dopo giorni di stabilità, l'Italia si prepara a un cambiamento climatico con venti da burrasca e raffiche fino a 80 kmh. L'azione dell'alta pressione si sta indebolendo, aprendo la strada a condizioni di maltempo che interessano diverse zone del paese, con potenziali rischi legati alle raffiche di vento.

