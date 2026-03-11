Scoperto l’asteroide che generò uno tsunami gigantesco

Gli scienziati hanno identificato un asteroide responsabile di aver provocato uno tsunami di dimensioni enormi in passato. Questo corpo celeste ha lasciato tracce evidenti nei crateri da impatto sulla Terra, che sono considerati vere e proprie testimonianze di eventi geologici antichi. Lo studio si concentra sull’analisi di questi crateri per ricostruire le caratteristiche e le conseguenze dell’impatto.

Nel campo della Geologia planetaria, i crateri da impatto rappresentano vere e proprie capsule del tempo. Ogni struttura conserva le tracce di collisioni violente che hanno segnato la storia del sistema solare. Sulla Terra, però, individuarli è molto più complicato rispetto ad altri pianeti. Il motivo è semplice: il nostro pianeta è geologicamente vivo. L'erosione, i movimenti della crosta e la sedimentazione cancellano lentamente quasi tutte le cicatrici lasciate dagli impatti cosmici. Per questo la conferma dell'origine del Cratere di Silverpit, nascosto circa 700 metri sotto il fondale del Mare del Nord meridionale, rappresenta un risultato scientifico di grande rilievo.