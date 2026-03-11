Sicilia vista dal cielo | il libro postumo di Tusa a Roma

A Roma si sta preparando un evento culturale di rilievo nazionale dedicato alla Sicilia, attraverso la presentazione di un libro postumo di Tusa. L’iniziativa si focalizza sul patrimonio archeologico dell’isola, mettendo in luce le immagini e le scoperte descritte nel volume. La manifestazione attirerà pubblico e professionisti del settore interessati alla storia e ai beni culturali siciliani.

Un evento culturale di portata nazionale si prepara a Roma per celebrare il lascito archeologico siciliano. Giovedì 12 marzo, alle ore 17:00, presso la Fondazione Marco Besso in Largo di Torre Argentina, verrà presentato il volume dedicato alla Sicilia vista dal cielo. L’opera, curata da Sebastiano Tusa e Valeria Livigni con le fotografie di Luigi Nifosì, esplora il territorio isolano dalla preistoria fino all’epoca romana. La presentazione vedrà la presenza di due massime autorità del settore: Paolo Matthiae, scopritore di Ebla e professore alla Sapienza, e Massimo Osanna, direttore generale Musei al Ministero della cultura. Questo incontro non è solo una semplice anteprima editoriale, ma un atto di memoria verso un grande studioso che ha dedicato la vita allo studio dei reperti dell’isola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

