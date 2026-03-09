Il 10 marzo 2026, in Sicilia, musei e siti archeologici della Regione saranno aperti gratuitamente al pubblico in occasione della Giornata dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Questa iniziativa permette ai cittadini di visitare gratuitamente le principali attrazioni culturali dell’isola, offrendo l’opportunità di conoscere meglio il patrimonio locale. L’evento si svolge in memoria di Tusa.

Domani, martedì 10 marzo 2026, i cittadini potranno accedere liberamente a musei e siti archeologici della Regione Siciliana in occasione della Giornata dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. L’iniziativa, istituita in memoria di Sebastiano Tusa scomparso il 10 marzo 2019, trasforma la data in un appuntamento fisso per la valorizzazione del patrimonio locale. Al Museo Salinas e al Museo Riso sono previste visite guidate gratuite che collegano le collezioni antiche con le riflessioni sul paesaggio e l’arte contemporanea. Questa giornata non è solo una promozione turistica, ma un atto di memoria collettiva che cerca di risvegliare l’orgoglio identitario attraverso l’accesso alla cultura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 10 marzo: Sicilia apre musei in memoria di Tusa

