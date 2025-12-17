La Regione Sicilia promuove il South working | stanziati 54 milioni per il lavoro a distanza

La Regione Sicilia lancia il progetto South working, un’iniziativa da 54 milioni di euro per incentivare il lavoro a distanza. Un’opportunità per lavorare in modo agile e innovativo, valorizzando le bellezze e le potenzialità dell’isola. Con questa misura, la Sicilia si propone come meta ideale per professionisti in cerca di un equilibrio tra lavoro e qualità di vita, promuovendo lo sviluppo sostenibile e il benessere dei propri cittadini.

© Ilfattoquotidiano.it - La Regione Sicilia promuove il South working: stanziati 54 milioni per il lavoro a distanza Un incentivo per lavorare in “modo agile” dalla Sicilia. È il South working, o Sicily working, come preferisce chiamarlo il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. Una norma presentata dal governo siciliano che è appena stata approvata dall’Assemblea regionale e che prevede un incentivo di 54 milioni, spalmati in tre anni, per le aziende che permetteranno ai propri dipendenti di lavorare nell’Isola in modalità di “lavoro agile”, cioè consentendo di lavorare a distanza, in Sicilia, per almeno 5 anni. Un sostegno destinato a chi assume o a chi trasforma il contratto di lavoro da tempo determinato a indeterminato per i residenti in Sicilia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Lavoro, in arrivo 7,2 milioni per formare disoccupati e giovani: la Regione punta sul Patto delle competenze Leggi anche: Fondi europei per la Sicilia, la Cgil denuncia: "La Regione ha destinato 252 milioni a scopi militari" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Spese pazze alla Regione Sicilia soldi pubblici per musica, giocattoli e gioielli Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Protezione Civile - facebook.com facebook Firmati questa mattina, nella sede del dipartimento regionale della Funzione pubblica, i primi 46 contratti di assunzione dei funzionari vincitori del concorso Ripam Coesione, con fondi nazionali. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sicilia #RegioneSi x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.