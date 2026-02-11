Lezioni di riprese e regia all’Ippodromo di San Rossore per i ragazzi iscritti al corso di formazione per operatori video promosso da Alfea Cinematografica e dall' Agenzia formativa Pegaso Lavoro

Una giornata di formazione si svolge all’ippodromo di San Rossore, dove i ragazzi iscritti al corso di tecnico della ripresa e del montaggio di immagini imparano le basi della regia e delle riprese. I partecipanti seguono lezioni pratiche e teoriche, guidati da insegnanti di Alfea Cinematografica e dell’Agenzia Pegaso Lavoro. L’obiettivo è prepararli a lavorare nel mondo della televisione, dei documentari e del cinema. Gli studenti si muovono tra telecamere e luci, acquisendo competenze che potranno usare sul campo.

Appuntamento all’ippodromo di San Rossore per i ragazzi iscritti al corso di formazione professionale per tecnico della ripresa e del montaggio di immagini per la realizzazione di programmi televisivi, documentari e riprese cinematografiche, promosso da Alfea Cinematografica con l'Agenzia.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su SanRossore Alfea cinematografica partner di un corso di formazione gratuito per addetto alla comunicazione Alfea Cinematografica è partner di un corso gratuito dedicato alla formazione di addetti alla comunicazione. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su SanRossore Argomenti discussi: I corsi di MakeitModena nei mesi di febbraio e marzo; Snoop Dogg alle Olimpiadi di Milano Cortina prende lezioni di sci. VIDEO; AttivAzione pubblica on-line 7 video per gli operatori del non-profit; A Ferrara modifiche alla viabilità per riprese cinematografiche in diversi luoghi del centro storico. Visi tesi, abbracci e poi in classe: riprese le lezioni al Chiodo, la classe di Aba cambia aulaLa Spezia, 27 gennaio 2026 – Visi tesi. Abbracci. E poi in classe. Al Chiodo si prova a ripartire, ma nulla sarà come prima. Lo sanno gli studenti, che ieri per la prima volta sono tornati in classe a ... lanazione.it : ì Sono sei le corse in programma, la prima alle 14.20 Il programma in .pdf lo trovi su: https://www.sanrossore.it/wp-content/uploads/2026/02/Partenti-2026-02-12.pdf Il programma completo a colori s - facebook.com facebook Ponte ciclopedonale di San Rossore, montata nell’alveo dell’Arno la terza parte della passerella Nei prossimi giorni verrà montata la quarta parte, fino al completamento della travatura reticolare comune.pisa.it/Novita/Comunic… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.