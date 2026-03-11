Si spara per errore e prova a nascondere la verità In casa aveva 5 bombe e una pistola

Un uomo con una ferita alla gamba destra si è recato al pronto soccorso Grassi di Ostia accompagnato dal figlio. In casa aveva trovato cinque bombe e una pistola, mentre si ipotizza che il colpo di arma da fuoco sia stato accidentalmente sparato e che ci siano tentativi di nascondere la verità sull’accaduto. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente.

Un uomo ferito con colpo di arma da fuoco alla gamba destra si è presentato al pronto soccorso Grassi di Ostia, accompagnato dal figlio. Si tratta di un 51enne, il quale davanti agli agenti ha cambiato più volte la sua versione. Inizialmente ha riferito che era partito uno sparo mentre stava.