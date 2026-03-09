Chi era Archange Pochini l'animatore 19enne morto in moto contro un palo | tornava dal suo compleanno

Archange Pochini, giovane di 19 anni, stava tornando a casa dopo aver festeggiato il suo compleanno. La sera in zona Ottavia a Roma, la sua moto ha sbandato e si è schiantata contro un palo, provocando il suo decesso. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.

