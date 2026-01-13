Taglia un albero in un bosco a Nembro e rimane schiacciato sotto la pianta | morto 64enne

Un uomo di 64 anni è deceduto dopo essere stato schiacciato da un albero in un'area boschiva di Nembro, in provincia di Bergamo. Presenti anche un parente, rimasto illeso ma colpito da un malore, e i soccorritori intervenuti sul posto. L’incidente ha portato alla tragica perdita, evidenziando i rischi legati alle attività in ambienti forestali.

Taglia gli alberi, muore schiacciato da una pianta: tragedia a Nembro - Stando a quando riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia un uomo di 64 anni ha perso la vita mentre era impegnato a tagliare alcuni alberi. ilgiorno.it

Nembro, morto un uomo di 64 anni: stava tagliando un albero in un bosco - La vittima è stata raggiunta da un parente, soccorso per essersi sentito male ... bergamo.corriere.it

