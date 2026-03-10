Giorgia Meloni ha chiamato Sal Da Vinci | ecco cosa si sono detti al telefono

Dopo la vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì, Giorgia Meloni ha chiamato il cantante al telefono. La telefonata è avvenuta poco dopo l’annuncio del risultato e ha coinvolto i due in una conversazione che non è stata resa pubblica. La notizia ha fatto discutere, attirando l’attenzione su questo scambio tra politica e musica.

Un gesto a sorpresa ha scosso il mondo della musica e della politica: Giorgia Meloni ha contattato Sal Da Vinci subito dopo la vittoria del cantante napoletano a Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì. Tra i social in fermento per il successo del tormentone e le critiche giornalistiche, la telefonata della Premier ha portato l'attenzione mediatica su un incontro inatteso tra musica e politica, confermando come il Festival resti un palco influente anche oltre le note. Giorgia Meloni telefona a Sal Da Vinci: ecco il motivo. La chiamata, riportata dal quotidiano La Repubblica e confermata da più fonti, è stata un'occasione per complimentarsi con Sal Da Vinci per la sua esibizione trionfale.