Si accoda a un passeggero sul treno diretto a Venezia e gli ruba il portafogli

Una giovane donna croata di 25 anni è stata arrestata dalla polizia ferroviaria a Milano, lunedì 12 gennaio, con l’accusa di aver sottratto il portafoglio a un passeggero mentre si trovavano su un treno diretto a Venezia. L’intervento ha seguito il riconoscimento del furto, che ha portato all’arresto della sospettata per furto aggravato.

Prima il furto, poi le manette. Una ragazza di 25 anni, cittadina croata, è stata arrestata per furto aggravato dalla polizia ferroviaria nella mattinata di lunedì 12 gennaio alla Stazione Centrale di Milano.Tutto è iniziato quando la giovane ha attirato l’attenzione degli agenti della Polfer. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Oscenità sul treno, passeggero si masturba davanti a una ragazza: 46enne arrestato dalla polizia Leggi anche: Oscenità sul treno diretto a Rimini, si masturba davanti a una ragazza: 46enne arrestato dalla polizia Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Si accoda a un passeggero sul treno diretto a Venezia e gli ruba il portafogli. Siriano attacca con l'ascia i passeggeri di un treno diretto a Vienna: ci sono feriti - Ennesimo attacco con arma impropria in Germania, stavolta a bordo di un treno Intercity che stava percorrendo la Bassa Baviera in direzione di Vienna. ilgiornale.it Milano - Si accoda al tornello della metro. Si avvicina alla vittima e, quando sta per oltrepassare il varco, le strappa il cellulare e scappa nella direzione opposta. Non riesce a fare molta strada, perché al suo inseguimento si mettono gli agenti della polizia local facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.