Antonio Meglio, dopo aver accoltellato una donna di 32 anni su un bus a Napoli, si è impiccato in ospedale utilizzando un lenzuolo. L'uomo, che aveva aggredito la donna con un coltello, è stato trovato senza vita nel reparto di psichiatria. La vicenda ha attirato l'attenzione sui recenti episodi di violenza e sui fatti che si sono verificati nella città.

Si è tolto la vita impicciandosi con un lenzuolo Antonio Meglio, il 39enne che la sera di giovedì scorso 5 marzo, nel quartiere Vomero di Napoli, a bordo di un bus ha aggredito e ferito con un coltello una penalista di 32 anni. L’uomo era piantonato in ospedale, nel reparto di psichiatria, quando è avvenuto il suicidio. Giovedì, dopo una trattativa a cui ha preso parte anche il conducente del bus a bordo del quale teneva l’ avvocato sotto minaccia, è stato bloccato e fermato dai carabinieri che hanno anche evitato un tentativo di linciaggio. Ieri il gip aveva convalidato il fermo ed emesso il carcere nei confronti del 39enne. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Suicidio di Antonio Meglio in ospedale a Napoli, impiccato col lenzuolo: aveva accoltellato una donna sul bus

