Cortona il Vegni si rinnova | nuovi laboratori 4.0 e diploma in quattro anni

Cortona, il Vegni rinnova la propria offerta formativa introducendo diciotto nuovi laboratori 4.0, grazie a recenti finanziamenti ministeriali. Questa innovazione permette di ampliare e aggiornare i percorsi educativi, offrendo agli studenti strumenti più moderni e competenze più adeguate alle sfide attuali. Inoltre, il diploma in quattro anni garantisce un percorso completo e qualificante, mantenendo alta la qualità dell’istruzione e l’attenzione alle esigenze del territorio.

L’offerta formativa dell’Istituto è oggetto di costanti innovazioni. Grazie a recenti finanziamenti ministeriali, il Vegni si appresta a inaugurare diciotto nuovi laboratori 4.0 e una “digital farm” all’avanguardia. Queste risorse saranno al servizio dei quattro indirizzi principali: il Tecnico Agrario, focalizzato su agroindustria e sostenibilità; il Tecnico Informatico, con curvature in cyber-sicurezza e digital marketing; il Professionale Agrario, per una formazione tecnica diretta sul campo; e il Professionale Alberghiero, volto a formare professionisti dell’ospitalità capaci di valorizzare le eccellenze locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

