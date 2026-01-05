Sposa un 90enne lo imbottisce di psicofarmaci e gli svuota il conto in banca | condannata a due anni

Una donna è stata condannata a due anni di reclusione per aver approfittato della vulnerabilità del marito di 93 anni. Sfruttando la sua fragilità, gli ha somministrato psicofarmaci e ha fatto firmare bonifici e polizze assicurative per milioni di euro, svuotando così il suo patrimonio. Il caso evidenzia i rischi legati alla cura e alla tutela degli anziani in situazioni di dipendenza e vulnerabilità.

