Sposa un 90enne lo imbottisce di psicofarmaci e gli svuota il conto in banca | condannata a due anni
Una donna è stata condannata a due anni di reclusione per aver approfittato della vulnerabilità del marito di 93 anni. Sfruttando la sua fragilità, gli ha somministrato psicofarmaci e ha fatto firmare bonifici e polizze assicurative per milioni di euro, svuotando così il suo patrimonio. Il caso evidenzia i rischi legati alla cura e alla tutela degli anziani in situazioni di dipendenza e vulnerabilità.
Approfittò della fragilità del marito di 93 anni somministrandogli psicofarmaci e facendogli firmare bonifici e polizze per milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sposa a 55 anni un ricco imprenditore 90enne, lo «droga» e lo deruba: Cristina Mattiuz condannata a due anni - Angelo Treglia è morto nel 2024, la moglie lo avrebbe imbottito di psicofarmaci per facilitare i bonifici e l'intestazione di assicurazioni sulla vita. msn.com
