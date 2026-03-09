Un amico dello chef stellato Girardet in Svizzera ha sottratto dal suo conto 4 milioni di euro. La vittima, noto chef del ristorante dell’Hôtel de Ville a Crissier, nel Canton Vaud, ha subito il furto da parte di una persona di fiducia. L’indagine è in corso per accertare i dettagli dell’episodio.

Un amico ha svuotato il conto di uno chef stellato in Svizzera, portandogli via 4 milioni di euro. La vittima è lo chef Girardet, anima per anni del ristorante dell’Hôtel de Ville a Crissier, nel Canton Vaud. L’uomo si è spacciato per un operatore finanziario, presentando rendiconti fasulli per ingannare la sua fiducia. La truffa non è stata scoperta subito perché l’imbroglione simulava investimenti redditizi che mai esistevano. Solo quando i fondi sono spariti completamente, la realtà della frode è emersa con chiarezza. Si tratta di una perdita economica devastante per un professionista del settore alimentare di alto livello. L’inganno finanziario dietro le stelle. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svizzera: amico truffa chef stellato, ruba 4 milioni

