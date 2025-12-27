Si finge carabiniere e truffa anziana poi la fuga in autostrada
Si è finto carabiniere e ha truffato un'anziana, poi è scappato sulla A1. Nei giorni scorsi il centro operativo di Fiano Romano della polizia di Stato ha diramato a tutte le pattuglie autostradali su segnalazione dei carabinieri una nota di ricerca di un uomo, che a bordo di una Mercedes Classe A. 🔗 Leggi su Romatoday.it
