Si finge carabiniere per truffare madre e figlia quelli veri lo arrestano
Un uomo ha tentato di truffare una madre e sua figlia fingendosi un carabiniere, ma la sua farsa è durata poco. I veri militari sono intervenuti tempestivamente, smascherando il truffatore e assicurandolo alla giustizia. Un episodio che ricorda l’importanza di verificare sempre le identità, soprattutto in situazioni sospette.
Levanto, 18 dicembre 2025 – Si è spacciato per un carabiniere, ma poi sono arrivati quelli veri e il truffatore è stato arrestato. I militari della Stazione di Levanto, nella mattinata del 16 dicembre, hanno arrestato – nella flagranza del reato di truffa aggravata – un 40enne residente nella provincia di Napoli. L’uomo è stato sorpreso dai militari in possesso di alcuni gioielli in oro che, con l’inganno, era riuscito a farsi consegnare da una pensionata e dalla figlia entrambe di Bonassola. In sintesi, nei giorni precedenti, uno sconosciuto spacciandosi per 'maresciallo dei carabinieri' ha contattato telefonicamente le due donne riferendo che la loro carta di credito era stata bloccata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
