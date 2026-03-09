Paris Fashion Week tutti i look più belli delle star in front row da Marco Mengoni a Winona Ryder e c' è anche Chapell Roan

Durante la Paris Fashion Week, le star sedute in prima fila hanno sfoggiato look eleganti e di tendenza, attirando l’attenzione di fotografi e appassionati di moda. Tra gli ospiti presenti ci sono Marco Mengoni, Winona Ryder e Chapell Roan, tutti con outfit curati nei dettagli. Mentre le passerelle presentano le nuove collezioni, le celebrità si distinguono per le scelte di stile che dominano l’evento.

La settimana della moda di Parigi continua e ad aprire la sua sesta giornata abbiamo Celine. Qui abbiamo visto due delle protagoniste di una delle serie hit dell'anno, All's Fair, Sarah Paulson e Naomi Watts. Inoltre una coloratissima Natasha Lyonne e Tracee Ellis Ross, attrice statunitense e figlia di Diana Ross. Terzo appuntamento con Chappell Roan da Vivienne Westwood, dove la cantante dimostra ancora una volta di non temere gli outfit audaci. Seduta affianco a lei Lola Young, una delle ultime scoperte della musica britannica. Ma anche le star del pop italiano hanno fatto irruzione alla sfilata del brand inglese: seduto in prima fila con Paris Jackson, abbiamo avvistato uno stilosissimo Marco Mengoni, e poco più un là, fresca di Sanremo, Mara Sattei. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Paris Fashion Week, tutti i look più belli delle star in front row, da Diane Kruger a Naomi Watts, fino all'inarrivabile Kate MossIl terzo giorno di Paris Fashion Week è stato pieno di sfilate e di celebrity look.

