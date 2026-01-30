Approvato il bilancio 2026-2028 | conti in equilibrio più risorse per welfare scuole e servizi

Il Consiglio comunale di Napoli ha dato il via libera al bilancio di previsione 2026-2028. La maggioranza ha approvato il documento, che prevede conti in equilibrio e più risorse per il welfare, le scuole e i servizi cittadini. Hanno votato contro Forza Italia e Fratelli d’Italia, mentre Toti Lange si è astenuto.

Via libera del consiglio comunale al bilancio di previsione. Spesa corrente in calo, rafforzamento dei servizi pubblici e riduzione di debito e disavanzo. Contrari Fi e Fdi, astenuto Lange (Misto) Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2026-2028. Hanno votato contro Forza Italia e Fratelli d’Italia, mentre Toti Lange (del gruppo misto) si è astenuto.Il documento, illustrato dall’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, è stato impostato come uno strumento “prudente e dinamico”, pensato per adattarsi nel corso dell’anno attraverso manovra di primavera, assestamento estivo e utilizzo dell’avanzo, senza impegnare immediatamente tutte le risorse disponibili.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Napoli Bilancio 2026 2028 Bilancio 2026–2028, il Consiglio comunale di Napoli approva: più risorse per welfare, scuole e città Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. Tasse ferme e più servizi . Approvato il bilancio 2026-2028 Il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, confermando tasse ferme e ampliamenti dei servizi. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Napoli Bilancio 2026 2028 Argomenti discussi: Grezzana: approvato il bilancio 2026-2028; Nuovo metodo accelerato di calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità introdotto dalla legge di bilancio 2026; Approvato il bilancio di previsione 2026/28 della Provincia: nessun aumento delle tasse e investimenti sul territorio; Provincia di Imperia: approvato il bilancio 2026-2028, Mager vicepresidente. Consiglio comunale Napoli approva il bilancio di previsione 2026/2028Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato ha approvato a maggioranza, con il voto contrario di Forza Italia e Fratelli d'Italia e l'astensione di Toti Lange (Misto), la delibera relativa allo schem ... ansa.it Napoli, il consiglio comunale approva il bilancio di previsione 2026-2028Sul piano della sostenibilità finanziaria, la spesa corrente si mantiene sostanzialmente stabile e in lieve riduzione nel periodo 2021-2026, passando da 1,387 miliardi a 1,296 miliardi di euro ... msn.com Approvato in Consiglio il bilancio di previsione 2026-2028. La sindaca: «Lasciamo i conti in ordine a chi verrà» #andria - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.