Shopping proibito da Vigna Stelluti al Trionfale | incastrata la coppia di ladri seriali

Una coppia di ladri seriali è stata fermata a Roma nord, lungo una strada vicino alla zona di Vigna Stelluti al Trionfale. I due, già noti per precedenti, sono stati visti mentre camminavano con due grandi buste che suscitavano sospetti. La loro presenza ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno deciso di intervenire. La vicenda si è conclusa con l’arresto dei due individui.

Già noti per precedenti specifici sono stati notati mentre camminavano su una strada a Roma nord con due grandi buste al seguito sospette. A pedinarli due agenti liberi dal servizio che hanno fermato la coppia di ladri - un uomo e una donna - prima che mettessero a segno un altro furto in un.