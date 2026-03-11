A Roma, due persone sono state arrestate dopo aver commesso diversi furti in negozi di abbigliamento tra Ponte Milvio e via Trionfale. La coppia di ladri seriali è stata fermata dalla polizia al termine di una serie di episodi che hanno coinvolto vari punti vendita della zona. Le autorità hanno reso nota l’arresto nel corso delle ultime ore.

Due arresti per furto aggravato nella zona di Ponte Milvio. Una coppia, composta da un uomo già noto alle forze dell'ordine e da una donna sottoposta al divieto di dimora nel Comune di Roma, è stata sorpresa in flagranza mentre tentava di colpire diversi negozi di abbigliamento tra Ponte Milvio e via Trionfale. La fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l'intervento è avvenuto grazie all'intuito di due ispettori della Squadra Mobile, liberi dal servizio, che hanno notato il comportamento sospetto della coppia in piazza Vigna Stelluti. L'inizio della fuga e il primo furto Secondo quanto riportato, i due sospetti avevano appena svaligiato un negozio di abbigliamento nella zona di Ponte Milvio.

© Virgilio.it - Shopping criminale tra Ponte Milvio e via Trionfale, coppia di ladri seriali incastrata a Roma

