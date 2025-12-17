Due cittadini rumeni sono stati arrestati all’aeroporto di San Giovanni Valdarno con l’accusa di aver perpetrato numerosi furti in negozi di abbigliamento. L'intervento dei Carabinieri ha portato alla loro cattura, segnando un importante intervento contro la criminalità itinerante nella zona.

© Lortica.it - Colpo ai negozi di abbigliamento: fermata all’aeroporto una coppia di ladri seriali

I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno arrestato due cittadini rumeni, di 56 e 36 anni, con l’accusa di furto aggravato e ricettazione in concorso. I due, titolari di un negozio di abbigliamento in Romania, erano arrivati in Italia circa due settimane fa con il pretesto di motivi di lavoro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbero preso di mira diversi esercizi commerciali della Toscana, tra cui il “Mantovani Shop” di San Giovanni Valdarno, “Porcellotti Moda” di Terranuova Bracciolini, il “Luxury Outlet Mall” di Leccio, il “Barberino Outlet” e “Casa dello Sport” di Poggibonsi. 🔗 Leggi su Lortica.it

Leggi anche: Colpo ai negozi di cosmetici: coppia fermata dai Carabinieri

Leggi anche: Fiumicino, derubavano viaggiatori e turisti: fermata banda di ladri all’aeroporto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

FURTI AI NEGOZI DEL CENTRO, FERMATA LA BANDA SPACCA-VETRINE

Avrebbe messo a segno almeno otto spaccate con i tombini di ghisa a Prato contro negozi, bar e ristoranti. L’ultimo colpo ai danni della pasticceria Vella è avvenuto giovedì quando l’uomo, originario di Pescia, 47 anni, senza fissa dimora, con precedenti pena - facebook.com facebook