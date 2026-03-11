shipping settore strategico per la liguria

Il settore dello shipping è uno dei pilastri dell’economia della Liguria, che ha sempre puntato molto sulla Blue Economy. La regione considera questa industria un elemento chiave per lo sviluppo locale e investe risorse per mantenerne l’importanza. Organizzazioni pubbliche e private collaborano per rafforzare le attività marittime e promuovere nuove iniziative nel settore.

"Quello dello shipping rappresenta uno dei settori più importanti della nostra economia. Regione Liguria crede molto nella Blue Economy ". Il presidente della Regione Marco Bucci ha sottolineato l’importanza di un comparto strategico per l’economia ligure. "La cantieristica continua a essere importante, come secoli fa. A Sestri Ponente si costruiscono alcune delle navi più complesse, che richiedono maestranze di altissima qualità, un segnale che ci incoraggia a fare sempre meglio. In Liguria abbiamo competenze e professionalità capaci di realizzare opere di fascia molto alta. Inoltre a Sestri Ponente stiamo realizzando un nuovo cantiere: il sito si sta ampliando e ci sono molte opere in corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

