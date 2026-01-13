Allevamenti Fidanza | Settore strategico in crisi necessario definire politiche coordinate

Durante il dibattito sulla Politica Agricola Comune a Strasburgo, l'eurodeputato di Fratelli d’Italia Fidanza ha sottolineato come il settore degli allevamenti sia in crisi e richieda politiche coordinate e mirate. La discussione ha evidenziato l’importanza di interventi strategici per sostenere un comparto fondamentale per l’agricoltura italiana e europea. La definizione di politiche condivise appare quindi prioritaria per affrontare le sfide attuali e future del settore.

