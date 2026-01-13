Allevamenti Fidanza | Settore strategico in crisi necessario definire politiche coordinate
Durante il dibattito sulla Politica Agricola Comune a Strasburgo, l'eurodeputato di Fratelli d’Italia Fidanza ha sottolineato come il settore degli allevamenti sia in crisi e richieda politiche coordinate e mirate. La discussione ha evidenziato l’importanza di interventi strategici per sostenere un comparto fondamentale per l’agricoltura italiana e europea. La definizione di politiche condivise appare quindi prioritaria per affrontare le sfide attuali e future del settore.
Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia durante il dibattito sulla Pac (Politica agricola comune) all'Eurocamera di Strasburgo. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Roberto Fico incontra le forze politiche e civiche della maggioranza per definire le priorità programmatiche
Leggi anche: Confartigianato, Granelli: "Strategico modernizzare legge quadro settore"
Fidanza (FdI), 'dall'Ue risposte concrete ai produttori sul vino' - Il via libera della commissione Agricoltura (Agri) del Parlamento europeo al pacchetto sul vino "rappresenta un segnale chiaro di attenzione verso un comparto strategico per l'agricoltura europea e it ... ansa.it
Allevamenti: Fidanza(FdI), Settore strategico in crisi, necessario definire politiche coordinate
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.