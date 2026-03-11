Sfilano a Marghera i carri allegorici rinviati per maltempo

Sabato 14 marzo, le strade di Marghera saranno animate dalla sfilata di carri allegorici che erano stati rinviati a causa del maltempo. L’evento coinvolge diverse squadre che hanno preparato le proprie creazioni per questa giornata. La manifestazione si svolgerà nel territorio comunale e vedrà protagonisti i carri che sfileranno lungo le vie della zona.

Sabato 14 marzo il territorio comunale sarà caratterizzato dalla sfilata di carri allegorici che colorerà le strade di Marghera. La manifestazione, prevista durante il Carnevale “Olympus - Alle Origini del gioco”, era stata rinviata causa maltempo.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Articoli correlati Sfilano carri allegorici e maschere. Un tripudio di mercatini e giostreIl Carnevale torna ad animare il centro storico del Comune di Medicina in un palcoscenico a cielo aperto, dove tradizione e creatività si fondono per... Carnevale 2026: tra musica e colori a Monreale sfilano i carri allegoriciTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Sabato 21...