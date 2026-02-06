Il Carnevale torna a riempire le strade di Medicina. Carri allegorici, maschere colorate, mercatini e giostre attirano grandi e piccini. La festa si svolge nel cuore del centro storico, dove la tradizione si mescola con la voglia di divertirsi. La gente si muove tra le bancarelle e le attrazioni, vivendo un momento di allegria condivisa.

Il Carnevale torna ad animare il centro storico del Comune di Medicina in un palcoscenico a cielo aperto, dove tradizione e creatività si fondono per dare vita a un evento che coinvolge tutta la comunità. Domenica 15 febbraio a partire dalle 14 all’interno dell’area di via Oberdan (campo da basket) si darà il via al ’Carnevale medicinese’, organizzato dalla Pro Loco di Medicina in collaborazione con l’amministrazione comunale. Il programma inizia con una colorata sfilata di maschere e costumi carnevaleschi, accompagnata da tradizionali carri allegorici, in un tripudio di fantasia e originalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sfilano carri allegorici e maschere. Un tripudio di mercatini e giostre

Approfondimenti su Carnevale Medicina

Questa mattina Montevarchi si prepara a celebrare il Carnevale dei Ragazzi, arrivato alla sua 71esima edizione.

Il Carnevale in Romagna si avvicina e il weekend si anima con vari eventi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Carnevale Medicina

Argomenti discussi: Carnevale 2026 - sfilata dei Carri allegorici e gruppi in maschera - domenica 22 Febbraio 2026; Pordenone, 1 febbraio, sfilata carri allegorici; Carnevale 2026 a Bologna e dintorni: tutti gli appuntamenti da non perdere; Carnevale 2026 a Roma e dintorni: tutti gli eventi in programma.

Sfilano carri allegorici e maschere. Un tripudio di mercatini e giostreIl Carnevale torna ad animare il centro storico del Comune di Medicina in un palcoscenico a cielo aperto, dove tradizione e creatività si fondono per dare vita a un evento che coinvolge tutta la ... ilrestodelcarlino.it

Carnevale 2026: le date che colorano il Paese con sfilate e carri allegoriciQuando cade il Carnevale 2026? Proprio come la Pasqua, ha una data mobile che cambia ogni anno. Ecco le date delle principali sfilate. meteo.it

#Allumiere si colora per il Carnevale: domenica 8 febbraio sfilano i carri allegorici facebook

Carnevale 2026 a Chieri: sabato 24 gennaio sfilano i carri allegorici x.com