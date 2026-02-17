Carnevale 2026 | tra musica e colori a Monreale sfilano i carri allegorici

Il Carnevale 2026 a Monreale porta in strada i carri allegorici, creando un grande spettacolo di musica e colori. La sfilata si svolge sabato 21 febbraio, con inizio alle 16 da piazza Inghileri. Poi i carri attraversano le vie della città e arrivano fino a piazza Guglielmo, attirando molti spettatori lungo il percorso.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Sabato 21 febbraio a Monreale sfilano i carri allegorici. Si parte, alle ore 16, da piazza Inghilleri e si procede fino a piazza Guglielmo. Sarà un pomeriggio di festa, tra musica e colori. I carri allegorici attraverseranno la città per regalare a grandi e piccini la magia e l'allegria del Carnevale in piena sicurezza. “Abbiamo lavorato intensamente per offrire un Carnevale che - afferma l’assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco - sia davvero di tutti.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il Carnevale di San Sisto ha conquistato il quartiere di Perugia ieri pomeriggio, quando i carri allegorici hanno sfilato tra maschere vivaci e coriandoli colorati.

A Colleferro si prepara il Carnevale 2026.

Carnevale di Camposampiero 2026 - sfilata dei Carri Allegorici

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.