Carnevale 2026 | tra musica e colori a Monreale sfilano i carri allegorici
Il Carnevale 2026 a Monreale porta in strada i carri allegorici, creando un grande spettacolo di musica e colori. La sfilata si svolge sabato 21 febbraio, con inizio alle 16 da piazza Inghileri. Poi i carri attraversano le vie della città e arrivano fino a piazza Guglielmo, attirando molti spettatori lungo il percorso.
Sabato 21 febbraio a Monreale sfilano i carri allegorici. Si parte, alle ore 16, da piazza Inghilleri e si procede fino a piazza Guglielmo. Sarà un pomeriggio di festa, tra musica e colori. I carri allegorici attraverseranno la città per regalare a grandi e piccini la magia e l'allegria del Carnevale in piena sicurezza. "Abbiamo lavorato intensamente per offrire un Carnevale che - afferma l'assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco - sia davvero di tutti.
Carnevale di San Sisto. I carri allegorici sfilano tra maschere e allegria
Il Carnevale di San Sisto ha conquistato il quartiere di Perugia ieri pomeriggio, quando i carri allegorici hanno sfilato tra maschere vivaci e coriandoli colorati.
Colleferro. Tutto pronto per il Carnevale 2026. Venerdì 13 sfilano le scuole, Domenica 15 i gruppi mascherati e i carri allegorici…
A Colleferro si prepara il Carnevale 2026.
Carnevale di Camposampiero 2026 - sfilata dei Carri Allegorici
Argomenti discussi: Grammichele: il Carnevale 2026, tre giorni di festa tra sfilate, musica, tradizione e divertimento; Carri e maschere, musica tra stelle filanti e coriandoli: impazza la festa nel Gran Carnevale di Ancona - VIDEO; Carnevale Bergamo 2026: feste e sfilate in maschera tra città e paesi. Ci sono anche i Giochi Carnevalimpici; Sottencoppa il Carnevale Sonico Napoletano 2026: Festa, Musica e Spettacoli a Piazza Mercato.
Carnevale 2026: Arcore si anima tra spettacoli e musica per due giorni di festaUnisciti alla festa del Carnevale 2026 ad Arcore! Due giorni di magia, musica e acrobazie presso la storica Villa Borromeo. Scopri il programma e le informazioni utili per partecipare. milano.cityrumors.it
Carnevale 2026 a Manfredonia: ordinanza su musica, alcol e bombolette schiumogene. Previste sanzioni e sospensioniCarnevale 2026 a Manfredonia: ordinanza su musica, alcol e bombolette In vista della 72ª edizione del Carnevale di Manfredonia, il sindaco ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che introduce ... statoquotidiano.it
CARNEVALE AI SOGNATORI VILLAGE Maschere pronte, musica accesa e tanto divertimento in arrivo! Martedì 17 Febbraio 2026 I Sognatori Village – Nocera Superiore Area giochi Animazione e balli Sfilata di Carnevale Buffet Tanto, t facebook