casnigo tenta di rubare 210 prodotti al supermercato inseguita da un cliente arrestata 22enne

Una donna di 22 anni ha cercato di uscire da un supermercato di Casnigo con oltre 210 prodotti, per un valore di più di 1000 euro, senza pagarli. Fu sorpreso da un cliente, che ha dato l’allarme e ha chiamato la polizia. La ragazza è stata arrestata poco dopo, mentre il suo complice cercava di distrarre la cassiera.

IL BLITZ. La 22enne è uscita senza pagare 210 prodotti per un valore di oltre 1000 euro, mentre il complice distraeva la cassiera. L’uomo identificato grazie alla foto sul cellulare di lei. Mentre il complice recitava da cliente petulante, tempestando la cassiera di domande su un prodotto che intendeva acquistare, lei è uscita attraverso una cassa chiusa acquattandosi per non essere notata e spingendo un carrello carico di merce: 210 articoli per un totale di 1.039 euro. Ma il colpo non è andato a segno grazie a un solerte cliente del supermercato, che ha inseguito la giovane e ha comunicato per telefono i suoi spostamenti ai carabinieri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

