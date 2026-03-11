Settima edizione di Ars in tempore a Cittadella
A Cittadella, presso la chiesa di Santa Maria del Torresino in via Garibaldi, si svolgerà la settima edizione di
Ars in tempore. A Cittadella - Chiesa di Santa Maria del Torresino21 marzo – 6 aprile 2026Chiesa di Santa Maria del Torresino Via Garibaldi, 54Cittadella (PD)Inaugurazione sabato 21 marzo, ore 16.30Saluto delle autorità, presentazione della curatrice Roberta GubitosiPresentazione del Catalogo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
