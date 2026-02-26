Piase Gravel settima edizione

Imperdibile tracciato inedito unico, immerso nelle Valli Grandi Veronesi, tra corsi d’acqua, strade bianche e campagne ancora silenziose. Dall’Area Exp di Cerea, in partenza libera dalle 8 alle 9 o in collettiva alle 8.45 e arrivo entro le 14.30, il percorso tra i fiumi di risorgiva Menago, Tartaro, Tione e Tregnon, sarà di circa 70 km e prevede una quota di partecipazione di 20 euro, comprensivo di un ristoro circa a metà del percorso, una bag con prodotti tipici del territorio, il pranzo con 1 primo caldo + 1 birra + 1 bottiglietta d’acqua e la disponibilità di un’area dedicata agli iscritti alla gravel con parcheggio auto, bagno e spogliatoio dedicati, lavaggio e custodia delle biciclette. 🔗 Leggi su Veronasera.it

