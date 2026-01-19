Sesto Calende | si sente male dopo la nuotata in piscina 58enne gravissimo

Un uomo di 58 anni ha accusato un grave malore dopo aver nuotato in una piscina di Sesto Calende. L'episodio è avvenuto questa mattina in via dello Sport, generando preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato l’uomo in condizioni critiche in ospedale. La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle autorità per chiarire le cause del malore.

Sesto Calende, 19 gennaio 2026 – Momenti di apprensione questa mattina in una piscina di via dello Sport a Sesto Calende. L'allarme è scattato quando uno degli assistenti in servizio nell'impianto, una struttura privata, ha notato un bagnante, abituale frequentatore delle vasche, che palesava evidenti difficoltà nell'uscire dall'acqua. L'intervento. Il bagnino non ha esitato un attimo e si è gettato, riuscendo a estrarre il nuotatore, un 58enne del posto, anche grazie all'aiuto di altri utenti che si trovavano a bordo vasca. All'uomo, successivamente, sono state prestate le prime cure, con il defibrillatore in funzione nella piscina.

