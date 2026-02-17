’Notturni di poesia dal vivo’ serate in versi alla Scuola di Arthena

Guido Gozzano, Gabriele d’Annunzio e Dino Campana ispirano le serate di ‘Poesie_Arthena’, che questa sera portano poesia e musica nelle sale della Scuola di Arthena a Lerici. La rassegna trasforma le letture in veri e propri attraversamenti tra parole e suoni, creando un’esperienza coinvolgente per il pubblico. Questa sera, le letture si svolgono in un ambiente che si anima di musica dal vivo, rendendo ogni poesia un momento unico.

Non una semplice lettura, ma un attraversamento notturno tra parole e musica: è questo lo spirito di ‘PoesieArthena – notturni di poesia dal vivo’, la rassegna che da oggi accenderà le sale della Scuola di Arthena, alle Tre Strade di Lerici, con tre appuntamenti dedicati a Guido Gozzano, Gabriele d’Annunzio e Dino Campana. Ad aprire il ciclo, a partire alle 21.15 di stasera, sarà Guido Gozzano, poeta spesso confinato all’etichetta di ‘crepuscolare’, ma in realtà tra i più moderni e disincantati interpreti del primo Novecento. Angelo Tonelli – performer raffinato e profondo conoscitore della tradizione poetica – ne ripercorrerà i versi mettendone in luce l’ironia sottile, il senso di distanza dal mito dannunziano e quella malinconia elegante che attraversa opere come ‘I colloqui’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Notturni di poesia dal vivo’, serate in versi alla Scuola di Arthena Dante e Pianoforte a Villa Borletti: Dialogo inedito tra versi danteschi e musica dal vivo il 20 febbraio 2026. Il 20 febbraio 2026, Villa Borletti a Origgio si anima di musica e poesia, dopo che Dante e il pianoforte si incontrano in un concerto speciale. A Monza le Olimpiadi della Poesia. Sfida a suon di versi per duemila A Monza si avvicina la finale delle Olimpiadi della Poesia, un'occasione di confronto e creatività per gli studenti delle scuole locali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: ’Notturni di poesia dal vivo’, serate in versi alla Scuola di Arthena; La rassegna Poesie_Arthena - notturni di poesia dal vivo si apre con l'incontro dedicato a Gozzano; Con Gozzano, d’Annunzio e Campana la grande poesia in notturna all’Arthena; Premio Nazionale di Poesia Benandante: un omaggio ad Anna Toscano tra versi e immagini. ’Notturni di poesia dal vivo’, serate in versi alla Scuola di ArthenaNon una semplice lettura, ma un attraversamento notturno tra parole e musica: è questo lo spirito di ‘Poesie_Arthena ... msn.com Tonelli approfondisce la poetica di Gozzano, D’Annunzio e CampanaTonelli approfondisce la poetica di Gozzano, D’Annunzio e Campana ... msn.com Domani a Lerici il primo appuntamento della rassegna "Poesie_Arthena - notturni di poesia dal vivo". @angelo Tonelli parlerà di Guido Gozzano - facebook.com facebook