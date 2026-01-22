A Monza si avvicina la finale delle Olimpiadi della Poesia, un'occasione di confronto e creatività per gli studenti delle scuole locali. L'evento si terrà martedì 10 febbraio al teatro Manzoni, coinvolgendo giovani talenti in una sfida di versi e espressione poetica. Un momento di valorizzazione della cultura e delle capacità artistiche delle nuove generazioni, che arricchisce il panorama culturale della città.

Gli studenti delle scuole monzesi si preparano per la finale delle Olimpiadi della Poesia in calendario per martedì 10 febbraio, al teatro Manzoni. Già noti i nomi dei campioni che difenderanno i colori del proprio istituto nella prima edizione dell’evento organizzato da Mille Gru APS e PoesiaPresente, ideata da Dome Bulfaro e Simona Cesana in collaborazione con il Comune e con il contributo di Fondazione Monza e Brianza. Le gare sono suddivise per età oltre che per specialità. La cavalcata delle Olimpiadi della Poesia, partita un anno fa, è entrata nella fase calda: sono coinvolte 25 scuole e duemila studenti di ogni età, dalla primaria alle scuole per adulti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Monza le Olimpiadi della Poesia. Sfida a suon di versi per duemila

Leggi anche: Si accende il Natale a Cesena con un omaggio ai versi della poesia "Bello mondo" di Mariangela Gualtieri

Leggi anche: Si accende il Natale a Cesena con un omaggio ai versi della poesia "Bello mondo" di Mariangela Gualtieri

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Aspettando la fiaccola olimpica a Monza; Olimpiadi Milano Cortina 2026: a Monza 17 tedofori e un corteo di 600 metri, attesa per chi accenderà il braciere; La Fiamma Olimpica arriva a Monza: il percorso; Fiamma Olimpica in Brianza: dove passa comune per comune. Le vie interessate.

Conto alla rovescia a Monza per la Fiamma Olimpica: cosa succederà il 4 febbraioIl 4 febbraio la Fiaccola Olimpica arriva a Monza: percorso dalla Villa Reale, eventi in piazza e accensione del braciere in centro città ... monza-news.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026: a Monza 17 tedofori e un corteo di 600 metri, attesa per chi accenderà il braciereDiciassette tedofori a Monza per la fiamma olimpica e attesa per l'ultimo che accenderà il braciere: ecco i nomi proposti dal Comune. msn.com

"SINAPSI DA PODIO" In occasione delle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, la CdA dei TNFP dell'Ordine di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio è lieta di invitarvi a un incontro formativo di alto valor - facebook.com facebook

#monzaeventi Mercoledì #4febbraio la Fiamma Olimpica di #MilanoCortina2026 passerà da #Monza per la 59° tappa, l'ultima prima del suo arrivo a #Milano. 17 persone si alterneranno nella storica staffetta, oltre a un gruppo di 20 persone, lungo un percorso x.com