servizio civile quattro posti alla misericordia

Dedicarsi al prossimo, in particolare alle fasce più deboli della popolazione. È questo lo spirito con cui anche quest’anno sono partite le iscrizioni per il servizio civile, opportunità che viene data ai giovani del territorio per vivere un’esperienza formativa e di impegno civile. Tra le associazioni di volontariato che hanno aderito c’è anche la Misericordia di Massarosa (nella foto), con la confraternita che ha aperto le candidature per il servizio civile mettendo a disposizione quattro posti per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni. I volontari selezionati saranno coinvolti nelle attività di assistenza e nei servizi alla comunità svolti dall’associazione sul territorio, affiancando volontari e operatori nelle diverse iniziative di supporto alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

