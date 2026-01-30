La Correggese ha annunciato l’arrivo di Formato, che arriva dalla Cittadella. Il giocatore ha lasciato polemicamente il suo vecchio club a causa di una convivenza difficile con il tecnico Gori. Ora, con la maglia biancorossa, si dice pronto a dare una mano per raggiungere la salvezza. Domani si chiude il mercato dei dilettanti, e la società è già al lavoro per rinforzare la squadra in vista delle ultime partite.

Il botto di fine mercato dei dilettanti (domani la chiusura per svincoli e tesseramenti) lo piazza la Correggese. Il club biancorosso ha annunciato ieri la firma di Alberto Formato, bomber classe ’93 che ha rescisso con la Cittadella e firmato per un anno e mezzo col club del presidente Marani. All’ex giocatore di Carpi, Bagnolese e Lentigione – che in carriera in D ha timbrato 99 reti in 221 gare con 22 assist fra campionato e coppa – mister Marchini chiede i gol per la salvezza, forte della voglia di riscatto di Formato dopo 6 mesi difficili alla Cittadella e un addio che si è consumato negli ultimi sette giorni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D: l’attaccante arriva dalla Cittadella, che lascia polemicamente. "Convivenza difficile con il tecnico Gori. Ma ora non vedo l’ora di aiutare i biancorossi». La Correggese prende Formato per raggiungere la salvezza

Nella recente sfida di Serie D, la Cittadella Vis Modena ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro la Correggese, consolidando la propria posizione.

Domenica prende il via la Serie D 2026, con una sfida molto attesa: il derby tra Cittadella e Correggese a San Damaso.

