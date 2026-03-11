Serena | Derby non bello sotto il profilo tecnico il Milan mi ha sorpreso Leao punta è involuto

Aldo Serena ha commentato la vittoria del Milan nel derby di Milano, sottolineando che l'incontro non è stato particolarmente brillante dal punto di vista tecnico. Ha osservato come il Milan sia stato sorprendente e ha evidenziato il calo di Leao, definendo la sua prestazione poco incisiva. Le sue parole offrono una visione diretta sulla partita giocata.

Il doppio ex di Milan e Inter Aldo Serena ha commentato ai microfoni di 'Rai Radio 1' la vittoria del Diavolo di Massimiliano Allegri nel derby contro i nerazzurri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. «Non è stato un derby esaltante: è stato tirato, non bello sotto il profilo tecnico. Il Milan mi ha sorpreso a inizio partita, non mi aspettavo un’aggressività così alta. La squadra di Allegri raramente ha provato a rubare palla a ridosso dell’area avversaria nelle partite importanti. Poi dopo la rete di Estupinan è tornato il Milan che si difende basso». LEGGI ANCHE: Milan, ok i Cissè e gli André. Ma per volare davvero servono questi due incastri Poi sulla lotta Scudetto ha affermato: «Per il Milan era l’ultima chance per poter sperare ancora nello scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

