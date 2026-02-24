Ex Milan Nilsen | Capello mi mise a dieta Ma che bello il gol nel derby Boban e Albertini mi dissero …

Steinar Nilsen, ex difensore del Milan nella stagione 19971998, ha spiegato che il suo trasferimento al club è avvenuto a causa di problemi personali. Ricorda con entusiasmo il gol nel derby, definendolo uno dei momenti più belli della sua carriera. Nilsen rivela anche che Capello lo costrinse a seguire una dieta rigorosa, mentre Boban e Albertini gli diedero consigli su come adattarsi alla squadra. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto sulla sua esperienza in rossonero.

Steinar Nilsen è stato il primo calciatore norvegese a vestire la maglia del Milan. Ha giocato per il Diavolo soltanto per una stagione (19971998), ma il suo nome è rimasto impresso nel cuore dei tifosi rossoneri per la splendida rete realizzata su calcio di punizione nel derby di Coppa Italia contro l'Inter. L'ex centrocampista è tornato a parlare della sua annata al Milan in una lunga intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport'. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Sul ricordo più bello degli anni al Milan: “Il gol su punizione nel derby di Coppa Italia, 8 gennaio 1998. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

