Da questa mattina, in diverse regioni italiane, sono stati eseguiti sequestri di beni e denaro. L’operazione fa parte di un’indagine su un gruppo che avrebbe utilizzato frodi informatiche per riciclare i proventi illeciti. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno e coinvolge varie persone sospettate di aver partecipato alle attività illecite. Le autorità continuano le verifiche sui movimenti finanziari.

Da questa mattina, a seguito di un provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura, i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia e i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, stanno eseguendo una vasta operazione in diverse province d’Italia. Il provvedimento, che riguarda l’esecuzione di misure cautelari reali, colpisce numerosi soggetti accusati di essere coinvolti in un complesso schema di riciclaggio derivante da frodi informatiche. L’operazione, che coinvolge forze dell’ordine su più fronti, ha come obiettivo il contrasto a una rete di riciclaggio che ha agito attraverso sistemi informatici, sfruttando vulnerabilità digitali per compiere transazioni illecite e occultare fondi provenienti da attività fraudolente. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Sequestri in numerose regioni per riciclaggio a seguito di frodi informatiche

Articoli correlati

Frodi informatiche e riciclaggio: scattano sequestri a Salerno e in diverse provinceSequestri nel nostro territorio e in numerose altre regioni d'Italia, a seguito di frodi informatiche.

Operazione della Guardia di Finanza contro le frodi informaticheLa Guardia di Finanza, attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, ha reso noto di aver smantellato un’organizzazione criminale operante tra...

Approfondimenti e contenuti su Sequestri in numerose regioni per...

Temi più discussi: Frode sui fondi PNRR e UE: maxi sequestro da 1,9 milioni in tutta Italia. Coinvolte 12 persone; Frodi su fondi pubblici e PNRR per quasi 2 milioni di euro: 12 indagati e sequestri anche a Verona; Operazione Nuovi Orizzonti della Guardia di Finanza: frodi per quasi 2 milioni di euro. Accertamenti e sequestri anche in Basilicata; Trieste al centro dell’indagine Dirty Delivery: sequestri per 750mila euro.

Frode informatica e riciclaggio, scattano sequestri anche in CampaniaSequestri nel nostro territorio e in numerose altre regioni d’Italia, a seguito di frodi informatiche. Da stamattina, come disposto dal Gip di Salerno su richiesta della Procura, i carabinieri di ... internapoli.it

Battipaglia: Maxi-operazione antimafia: sequestri in tutta Italia per riciclaggio da frodi informaticheMaxi-operazione dei Carabinieri di Battipaglia e della Guardia di Finanza di Salerno: sequestri in numerose province italiane per riciclaggio legato a frodi informatiche. Provvedimento del GIP del Tri ... infocilento.it

Riciclaggio a seguito di frodi informatiche, sequestri a Salerno e in diverse province - facebook.com facebook

Libia: ad Agedabia scattano multe e sequestri per i cammelli “indisciplinati” x.com