Medioetruria Giani va all’attacco | Lavori a Creti? Sfida alla Regione E chiede un incontro con Salvini per rilanciare la stazione a Rigutino

Il governatore Eugenio Giani ha espresso forti critiche riguardo ai lavori a Creti, definendoli

"Un grave errore". Il governatore Eugenio Giani prova a sfoderare il proverbiale aplomb pure su un dossier "caldo". Anzi, "caldissimo", perchè il caso Medioetruria riaccende la querelle lungo l’asse Firenze-Roma. A Creti, nel cuore della Valdichiana, da settimane sono iniziati i carotaggi del terreno. In azione gli operai della società incaricata di eseguire l’intervento preliminare: il primo passo per studiare la conformazione morfologica dell’area individuata dai tecnici del ministero delle Infrastrutture che hanno ritenuto quella della frazione cortonese al centro della vallata aretina, la migliore soluzione per costruire la stazione dell’ alta velocità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Medioetruria, Giani va all’attacco: "Lavori a Creti? Sfida alla Regione". E chiede un incontro con Salvini per rilanciare la stazione a Rigutino Leggi anche: Medioetruria, il dossier. A Rigutino il doppio degli utenti rispetto alla soluzione Creti Leggi anche: "MedioEtruria a Creti?" Il comitato Sava risponde a Salvini Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Medioetruria, Giani va all’attacco: "Lavori a Creti? Sfida alla Regione". E chiede un incontro con Salvini per rilanciare la stazione a Rigutino - Nella sede indicata dal ministero sono iniziati i carotaggi per il cantiere dell’hub dell’alta velocità. msn.com

Medioetruria, Giani lancia Rigutino in terra di Siena - In quel di Rapolano Terme, terra senese che non ha digerito il cambio di passo dell’Umbria con la virata ... lanazione.it

Stazione Medioetruria, vertice a Creti tra Proietti e Giani - PERUGIA I pendolari soffrono e sbuffano, la Regione mette mano al futuro del trasporti non solo rispondendo alle esigenze di chi tutte le mattine prende il treno per andare a lavoro e all’università, ... ilmessaggero.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.