Niente Spid? Delega due persone per accedere alla PA

Oggi, martedì 10 marzo 2026, viene approvato un nuovo decreto che introduce una novità significativa per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Chi non possiede Spid o Carta d’Identità Elettronica può delegare fino a due persone di fiducia. La misura mira a semplificare la fruizione dei servizi pubblici per chi non ha ancora strumenti di identità digitali.

Una svolta concreta per la burocrazia digitale arriva oggi, martedì 10 marzo 2026, con l’approvazione di un nuovo decreto che permette ai cittadini privi di Spid o Carta d’Identità Elettronica (Cie) di delegare fino a due persone fidate per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione. Questa misura, definita da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e già valutata positivamente dal Garante per la privacy, elimina il blocco dell’accesso ai siti istituzionali non riesce ad ottenere le credenziali digitali necessarie. L’iniziativa si inserisce nel programma di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e stabilisce requisiti tecnici stringenti per garantire la sicurezza dei dati personali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

