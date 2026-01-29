Sulemana Juve | sondaggio dei bianconeri per l’attaccante dell’Atalanta Qual è la situazione e cosa filtra sul possibile colpo

La Juventus sta valutando seriamente l’ipotesi di acquistare Sulemana dall’Atalanta. I dirigenti bianconeri hanno già fatto un sondaggio e stanno analizzando le mosse possibili. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma l’interesse sembra concreto. La società piemontese cerca un attaccante rapido e duttile, e il giovane attaccante ghanese potrebbe essere la soluzione giusta. Nei prossimi giorni, ci si aspetta sviluppi più chiari sulla trattativa.

La Juventus resta vigile sulle opportunità last-minute che il calciomercato può offrire in queste ore frenetiche. Secondo un'esclusiva riportata da Alfredo Pedullà sul suo profilo X, la dirigenza bianconera ha effettuato un sondaggio esplorativo per Ibrahim Sulemana. CALCIOMERCATO JUVENTUS, LE ULTIME L' esterno offensivo dell' Atalanta è finito al centro dell'attenzione di diverse big italiane. Il giornalista segnala che il Napoli ha inserito il giocatore nella propria lista per rinforzare le fasce, affiancandolo a Tyrique George del Chelsea.

